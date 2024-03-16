17-летняя лыжница Антипина жёстко упала во время спринтерской гонки на чемпионате России

17-летняя лыжница Полина Антипина упала во время спринтерской гонки свободным стилем на чемпионате России в Малиновке.

Фото: скриншот трансляции матч тв

Фото: скриншот трансляции матч тв

Фото: скриншот трансляции матч тв

Стоит отметить, что на этом же повороте упала и спортсменка юниорской сборной России Виктория Невьянцева. Сообщалось, что девушку увезли на автомобиле скорой помощи в больницу для того, чтобы сделать рентген.

Обе спортсменки сошли с дистанции и не смогли завершить гонку.

Напомним, лучший результат показала лыжница Дарья Непряева — 3.38,96. Второе место заняла Мария Истомина, которая отстала от лидера на 1,56 секунды, на третьем месте расположилась Екатерина Мегедь с отставанием в 3,18 секунды.

Лидер спринтерского зачёта Анастасия Фалеева не смогла пройти квалификацию.