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17-летняя лыжница Антипина жёстко упала во время спринтерской гонки на чемпионате России

17-летняя лыжница Антипина жёстко упала во время спринтерской гонки на чемпионате России
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17-летняя лыжница Полина Антипина упала во время спринтерской гонки свободным стилем на чемпионате России в Малиновке.

Фото: скриншот трансляции матч тв

Фото: скриншот трансляции матч тв

Фото: скриншот трансляции матч тв

Стоит отметить, что на этом же повороте упала и спортсменка юниорской сборной России Виктория Невьянцева. Сообщалось, что девушку увезли на автомобиле скорой помощи в больницу для того, чтобы сделать рентген.

Обе спортсменки сошли с дистанции и не смогли завершить гонку.

Напомним, лучший результат показала лыжница Дарья Непряева — 3.38,96. Второе место заняла Мария Истомина, которая отстала от лидера на 1,56 секунды, на третьем месте расположилась Екатерина Мегедь с отставанием в 3,18 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
16 марта 2024, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Дарья Непряева
Республика Татарстан
3:38.96
2
Мария Истомина
Архангельская - Пермский
+1.56
3
Екатерина Мегедь
Республика Татарстан
+3.18

Лидер спринтерского зачёта Анастасия Фалеева не смогла пройти квалификацию.

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