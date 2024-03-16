«Это жесть, ребята!» Сергей Устюгов оценил состояние трассы на ЧР после пролога спринта

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в квалификации спринта в свободном стиле на Альфа-Банк чемпионате России – 2024 в Малиновке. Устюгов показал в прологе шестой результат.

«Я отбежал квалификацию, всё, в принципе, понравилось. Классно было, супер. Сегодня ещё пару раз сбегаю и достаточно будет. Очень мягкая трасса, палки проваливаются. Не совсем ровная трасса, уже подразбитая. Это жесть, ребята! Смотрите, переживайте! Настроение отличное, самое главное – получить удовольствие», — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что во время женской квалификации в Малиновке произошло сразу два жёстких падения. Обе лыжницы были отправлены в больницу.