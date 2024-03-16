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Лыжницу Антипину увезли в больницу после падения во время спринтерской гонки на ЧР

Лыжницу Антипину увезли в больницу после падения во время спринтерской гонки на ЧР
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17-летнюю лыжницу Полину Антипину увезли в больницу после падения во время спринтерской гонки свободным стилем на чемпионате России в Малиновке.

«Видел, что она упала, после чего вызвали снегоход, чтобы её увезти. Медики должны были её обследовать», – приводит слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко «Матч ТВ».

В конце забега в квалификации женского спринта Антипину занесло на повороте и вынесло с трассы, после чего лыжница упала.

Фото: Скриншот трансляции матч тв

На этом же повороте упала и спортсменка юниорской сборной России Виктория Невьянцева.

Напомним, лучший результат показала лыжница Дарья Непряева — 3.38,96. Второе место заняла Мария Истомина, которая отстала от лидера на 1,56 секунды, на третьем месте расположилась Екатерина Мегедь с отставанием в 3,18 секунды.

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