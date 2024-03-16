Большунов одержал 22-ю победу подряд. Александр не проигрывает с марта 2023 года

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов одержал 22-ю победу подряд.

Это произошло сегодня, 16 марта, в Малиновке, в рамках Альфа-Банк чемпионата России. Большунов стал победителем в спринте свободным стилем.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2024, Малиновка. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов — 3.13,49.

2. Иван Горбунов — отставание 0,11 секунды.

3. Сергей Устюгов +0,96.

4. Савелий Коростелёв +1,02.

5. Константин Тиунов +9,08.

6. Андрей Мельниченко +16,03.

27-летний Большунов не проигрывал в личных гонках с 26 марта 2023 года. Тогда Александр стал третьим в марафоне на чемпионате России. После этого он выиграл все гонки на этапах Кубка России (абсолютно все в текущем сезоне).