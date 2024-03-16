Пантрина: Степанову победить можно, но делать это надо грамотно

21-летняя российская лыжница Елизавета Пантрина заявила, что олимпийскую чемпионку Веронику Степанову можно побеждать, но делать это нужно с умом.

«Чего не хватает, чтобы лидера зачёта обгонять? Если говорить про сегодняшний день, то, проходя последний спуск, чуть побаивалась его. Может быть, это и повлияло на мое второе место. А так, если бы не вставала, открывалась, то могла бы и бороться за победу. Плюс передо мной упали девчонки. Тоже повлияло на потерю секунд.

Можно ли победить Веронику Степанову? Конечно, можно. Всех можно побеждать. Просто это надо делать грамотно, с головой. Всё ещё впереди», — приводит слова Пантриной «Матч ТВ».

Напомним, победителем гонки стала Вероника Степанова, преодолевшая дистанцию за 3 минуты 46,14 секунды. Елизавета Пантрина с отставанием от лидера гонки в 1,53 секунды. Тройку призёров замкнула Татьяна Сорина (+2,45).