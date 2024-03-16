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Йоханнес Клебо выиграл разделку на этапе КМ в Фалуне, Амундсен — восьмой

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, выиграл разделку классическим стилем на 15-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Вторым к финишу пришёл финн Ийво Нисканен, который уступил норвежцу 22,1 секунды. Замкнул тройку лидеров другой представитель Норвегии — Мартин Лёвстрём Нюэнгет, проигравший сокоманднику ровно 24 секунды.

Отметим, что действующий лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен финишировал восьмым, проиграв Клебо 46,8 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. 15-й этап, Фалун

Мужчины. Разделка, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 26:00,0.

2. Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание 22,1 секунды.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 24,0.