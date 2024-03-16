Клебо сократил отставание от Амундсена в мужском зачёте КМ после победы на 10 км

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сократил отставание от Харальда Амундсена на 31 очко.

Сейчас Амундсен находится на первом месте мужского зачёта, его догоняет сокомандник Клебо, заработавший после победы в гонке на 10 км классическим стилем 100 очков. Амундсен финишировал на восьмом месте и на его счету 69 очков.

Сейчас, после отыгранного Клебо 31 очка, он отстаёт от Амундсена на 112 очков, тогда как в розыгрыше 130 очков. То есть Амундсену для завоевания трофея достаточно набрать 19 очков.

Напомним, 25-летний Амундсен — двукратный призёр чемпионатов мира 2021 и 2023 года. Его сопернику Клебо 27 лет, он пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира.

Отметим, что топ-5 мужского зачёта занимают именно спортсмены команды из Норвегии. У женщин дела обстоят иначе, из команды норвежцев в женском зачёте входит в топ-10 только Хейди Венг.