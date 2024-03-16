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Клебо сократил отставание от Амундсена в мужском зачёте КМ после победы на 10 км

Клебо сократил отставание от Амундсена в мужском зачёте КМ после победы на 10 км
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сократил отставание от Харальда Амундсена на 31 очко.

Сейчас Амундсен находится на первом месте мужского зачёта, его догоняет сокомандник Клебо, заработавший после победы в гонке на 10 км классическим стилем 100 очков. Амундсен финишировал на восьмом месте и на его счету 69 очков.

Сейчас, после отыгранного Клебо 31 очка, он отстаёт от Амундсена на 112 очков, тогда как в розыгрыше 130 очков. То есть Амундсену для завоевания трофея достаточно набрать 19 очков.

Напомним, 25-летний Амундсен — двукратный призёр чемпионатов мира 2021 и 2023 года. Его сопернику Клебо 27 лет, он пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира.

Отметим, что топ-5 мужского зачёта занимают именно спортсмены команды из Норвегии. У женщин дела обстоят иначе, из команды норвежцев в женском зачёте входит в топ-10 только Хейди Венг.

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