Клебо: чувствую себя свободным от давления. Я всё сделал правильно

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал о своём состоянии в преддверии заключительной гонки в рамках Кубка мира в сезоне — 2023/2024. Сейчас спортсмен идёт вторым в общем зачёте, проигрывая своему соотечественнику Харальду Эстбергу Амундсену, 112 очков, несмотря на победу в сегодняшней разделке.

«Я стал лучше в дистанционных гонках, но всё же сумел сохранить спринтерские качества. Это важнее всего.

Самое приятное — я чувствую себя свободным от давления. Я просто в потоке. У меня хорошие позиции. Это отлично. Если у вас хорошее настроение и вы весело проводите время на лыжне, дальше в гонках всё будет в порядке. Тогда часто всё идёт хорошо.

Я всё сделал правильно. У меня нет никаких обязательств, из-за которых я мог бы переживать. Просто наслаждаюсь», — приводит слова спортсмена VG.