Амундсен: жёстко, что Клебо так силён и находится на высоком уровне изо дня в день

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен, действующий лидер общего зачёта Кубка мира, рассказал о своём настрое перед заключительной гонкой сезона — 2023/2024, которая пройдёт в воскресенье, 17 марта. Сейчас спортсмен имеет преимущество в 112 очков над идущим вторым пятикратным олимпийским чемпионом из Норвегии Йоханнесом Клебо.

«Жёстко, что Клебо так силён и находится на очень высоком уровне изо дня в день.

В начале сегодняшней разделки я боялся. Я сильно отставал от Ийво Нисканена и мало что понимал. Думал, здесь будет видно, будет ли борьба за Кубок мира продолжаться. Это могло закончиться некрасиво, поэтому я постарался взять себя в руки.

У меня есть проблемы с лёгкими и дыханием. Будет хорошо сейчас дать телу отдохнуть. В воскресенье я отдам всё, что у меня есть, хочу сражаться на вершине. Но здорово, что со спринтами и гонками классикой мы покончили (улыбается).

Всегда тяжело снова мобилизоваться. Я старался сегодня сохранять концентрацию и не сдаваться. Я понял, что нужно научиться доверять своему телу и форме, даже если во время разминки я чувствую себя ужасно», — приводит слова спортсмена VG.