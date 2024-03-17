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Стало известно, какое место в масс-старте позволит Амундсену завоевать Кубок мира

Стало известно, какое место в масс-старте позволит Амундсену завоевать Кубок мира
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Действующий лидер общего зачёта Кубка мира, норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен должен финишировать как минимум на 26 месте в масс-старте, чтобы гарантированно завоевать Кубок мира, сообщает NRK.

На данный момент Амундсен находится на первом месте мужского зачёта. Его преследует сокомандник Йоханнес Клебо, заработавший после победы в гонке на 10 км классическим стилем 100 очков. Амундсен финишировал восьмым, на его счету 69 очков.

Клебо отстаёт от Амундсена на 112 очков, тогда как в розыгрыше остаётся 130 очков. Соответственно, Амундсену для завоевания трофея достаточно набрать 19 очков.

Если Амундсен финиширует в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) 26-м, он получит 30 очков и гарантированно выиграет общий зачёт Кубка мира, независимо от результата Клебо.

Отметим, что топ-5 мужского зачёта полностью занимают спортсмены команды из Норвегии.

Начало мужского масс-старта запланировано на сегодня, 17 марта, 16:15 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
17 марта 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Не началось
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