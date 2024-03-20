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Кулешова и Никитина не выступят в командном спринте на чемпионате России в Малиновке

Кулешова и Никитина не выступят в командном спринте на чемпионате России в Малиновке
Анастасия Кулешова
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Двукратная чемпионка России — 2024 российская лыжница Анастасия Кулешова и лыжница Екатерина Никитина, представляющие Республику Мордовия, не выступят в командном спринте в рамках Альфа-Банк чемпионата России, который проходит в Малиновке. Об этом заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в эфире «Матч ТВ».

Причины такого решения не уточняются.

Напомним, сегодня в Малиновке (Архангельская область) состоится женский командный спринт классическим стилем. Начало квалификации — в 10:00 мск. Финал — в 11:30 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Квалификация
20 марта 2024, среда. 10:00 МСК
Окончено
Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
20 марта 2024, среда. 11:30 МСК
Не началось
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