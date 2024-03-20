Кулешова и Никитина не выступят в командном спринте на чемпионате России в Малиновке

Двукратная чемпионка России — 2024 российская лыжница Анастасия Кулешова и лыжница Екатерина Никитина, представляющие Республику Мордовия, не выступят в командном спринте в рамках Альфа-Банк чемпионата России, который проходит в Малиновке. Об этом заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в эфире «Матч ТВ».

Причины такого решения не уточняются.

Напомним, сегодня в Малиновке (Архангельская область) состоится женский командный спринт классическим стилем. Начало квалификации — в 10:00 мск. Финал — в 11:30 мск.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова побежит вместе с Марией Истоминой за Архангельскую область.

Дарья Непряева и Лидия Горбунова будут представлять команду Республики Татарстан-1.