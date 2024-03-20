Лыжница Игнатьева потеряла сознание после финиша командного спринта на чемпионате России

Сегодня, 20 марта, в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024, который проходит в Малиновке (Архангельская область) с 16 по 24 марта, лыжнице Анастасии Игнатьевой из сборной Ханты‑Мансийского автономного округа-Югра стало плохо после финиша командного спринта.

Спортсменка завершила дистанцию и упала, на короткое время потеряв сознание. Медики эвакуировали Игнатьеву в боксы, но госпитализация югорской лыжнице не потребовалась.

Сборная Ханты‑Мансийского автономного округа-Югра, за которую, помимо Игнатьевой, бежала и Анастасия Кириллова, по итогам гонки заняла 14-е место, уступив почти две минуты победительницам соревнований, спортсменкам из команды Архангельской области — Веронике Степановой и Марии Истоминой.