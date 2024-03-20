Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, 38-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг выступит в командном спринте на чемпионате Норвегии в Лиллехаммере, сообщает NRK.

В паре с Петтером Нортугом выступит его брат Эвен. Также в командном спринте в паре выступят Дидрик Тёнсет и Йоханнес Клебо. Мужской командный спринт на чемпионате Норвегии пройдёт завтра, 21 марта.

Ранее главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум заявлял, что Петтер Нортуг может выступить на чемпионате мира в Тронхейме в 2025 году. Однако позже Нортуг заявил, что не будет участвовать в предстоящих соревнованиях. В 2018 году норвежский лыжник объявил о завершении профессиональной карьеры, однако в сезоне-2023/2024 выступил на этапе Кубка Норвегии.