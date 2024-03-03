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Петтер Нортуг отказался участвовать в домашнем ЧМ-2025 в Тронхейме

Петтер Нортуг отказался участвовать в домашнем ЧМ-2025 в Тронхейме
Петтер Нортуг
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Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нортуг отказался участвовать в ЧМ-2025, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия). Ранее 38-летний спортсмен получил предложение стать частью команды на мировом первенстве.

«Я не собираюсь занимать место в мужской сборной Норвегии. Это невероятно сильная команда. И для меня безнадёжно пройти квалификацию. Так оно и есть. Для норвежских лыж — это хорошо потому, что здесь так много хороших спортсменов», — приводит слова Нортуга TV 2.

Ранее главный тренер сборной Норвегии Эйрик Носсум заявлял, что Петтер Нортуг может выступить на этапе Кубка мира в Хольменколлене в 2024 году и на чемпионате мира в Тронхейме в 2025 году, если продолжит и дальше показывать такие же хорошие результаты на турнирах.

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