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Сорина — об эстафете на ЧР: убежать на таком лёгком круге невозможно

Сорина — об эстафете на ЧР: убежать на таком лёгком круге невозможно
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Российская лыжница Татьяна Сорина, представляющая Тюменскую область, прокомментировала выступление на втором этапе женской эстафеты на Альфа-Банк чемпионате России в Малиновке.

«Короткая дистанция, все близко, убежать на таком лёгком круге невозможно. 10 секунд – это не убежать. Надкостницы забились из-за трассы, мне не подходят такие участки со льдом. Не получилось отработать последний подъём так, как хотелось», — сказала Сорина в эфире телеканала «Матч ТВ».

За команду Тюменской области, кроме самой Сориной, в данной эстафете также выступают Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Сорина передала эстафету третьей. Команда Тюменской области пришла к финишу с результатом 53:44.9.

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