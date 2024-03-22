Степанова прокомментировала победу сборной Архангельской области в женской эстафете на ЧР

Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова, представляющая команду Архангельской области, высказалась о победе в женской эстафете на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке.

«Я благодарна всем девушкам команды за работу, не было такого отставания, как на Спартакиаде. Они отработали на максимум. Не сказала бы, что я легко отыграла 10 секунд, на первой части пришлось поработать», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

Эстафета, женщины.

1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) — 53.32,1.

2. Тюменская область — 1 (Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина) +12,8.

3. Республика Татарстан — 1 (Анастасия Доценко, Лилия Горбунова, Ирина Ибрагимова, Дарья Непряева) +12,8.