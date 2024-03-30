Организаторы «Кубка Устьи» ответили на обвинения в проведении соревнований в дни траура

Николай Счастливый, организатор «Кубка Устьи», отреагировал на обвинения в проведении лыжного фестиваля, несмотря на трагедию в «Крокусе». Напомним, по распоряжению губернатора Архангельской области все мероприятия, в том числе соревнования для детей, должны были быть отменены до 31 марта. Однако, по мнению газеты «Устьянские вести», организаторы «Кубка Устьи» нарушили закон и провели соревнования.

«Мы находились на телефоне с субботы и всех-всех предупредили об отмене стартов – все гостиницы и гостевые дома, детские команды и марафонцев, которые должны были заезжать на днях. Мы отменили приезд хронометража и сервиса лыж. В ответ мы услышали почти от всех: «На каком основании отмена? Предоставьте нам документ!» Этим мы и начали заниматься далее – просить документ, где только можно, чтобы разослать его людям и опубликовать официальную отмену соревнований. В ответ мы услышали: «Ждите понедельника». Здесь важно отметить, что детские соревнования запланированы были на каникулярное время, в связи с этим почти все тренеры, когда услышали новости об отмене, всё равно приняли решение поехать в Малиновку и провести тренировочные мероприятия. Почти все из них были с официальными командировками от спортивных школ и с купленными билетами. Дальше история продолжилась в понедельник утром. Мы звонили и разговаривали с министром спорта Архангельской области Аксёновым А. Ю. и с заместителем губернатора Архангельской области Пивковым С. А. Эти звонки были сделаны в 9–10 утра понедельника, цель была одна – получить документ об отмене. Но до 15.00 была тишина – документ готовили. Как только мы его получили от главы Устьянского округа Котлова С. А., сразу опубликовали новость об отмене.

Также нас обвинили в том, что «несмотря на официальный документ, которым в данном случае является распоряжение главы округа о запрете проведения соревнований, тренерский совет Кубка Устьи принял решение соревнования проводить.» Здесь возникает логичный вопрос: Что это за орган «тренерский совет Кубка Устьи»? И как он может решить, что-то проводить или нет? Кто в него входит, в этот совет? У нас нет на эти вопросы ответов. Все эти обвинения, что ослушались и всё-таки провели, настолько беспочвенны, что даже смешны. Все медали, закупленные на детские старты – на все возрастные группы, их у нас по положению за два соревновательных дня – 60 шт., у нас на месте. Также на месте дипломы, футболки, призы, медали финишёра для каждого участника. Всё лежит в Малиновке – вы можете, опять же, отправиться к нам и всё заснять на видео, мы вас уже приглашали снимать на видео номера, которые тоже никому не выдавали, потому что мы ничего не проводили. Важно отметить, что детские старты в рамках Кубка Устьи НИКОГДА не были коммерческими – т.е. дети не платят стартовый взнос за участие. СШОР УЛК и Министерство спорта также не несёт расходов на закупку наградной продукции, подарков, питание судей и волонтеров, хронометраж данных соревнований. Все эти расходы несёт наша семья и группа заинтересованных и неравнодушных к лыжному спорту людей. Все эти дни мы находимся дома, ни разу не выезжали. Каким же образом, объясните нам, пожалуйста, имея всю наградную атрибутику на руках и не выходя из дома, мы всё-таки провели соревнования и нарушили закон?

Мы всегда за диалог и взаимодействие были и остаёмся сейчас. Организуя и проводя марафон «Кубок Устьи» уже 26 лет на Устьянской земле, мы думаем о развитии и процветании не только Устьянского округа, а всей Архангельской области. Мы хотим принести публичные извинения всем гостям, тренерам, родителям и марафонцам, которые планировали приехать или приехали и столкнулись с такой ситуацией», — написали организаторы «Кубка Устьи» в своих социальных сетях.