Победитель Мурманского марафона Соловьёв рассказал, что не должен был выходить на старт

Лыжник молодёжной группы сборной России и вчерашний победитель конькового марафона в Мурманске Павел Соловьёв рассказал, что не должен был выходить на старт.

«Эмоции – просто супер! Мне очень понравилась трасса – хорошая, широкая, я не ожидал. А круг 25 км идеально подходит для марафона. Спасибо организаторам, что дали мне слот, поскольку я решил сбегать Мурманский марафон, когда отменили гонки на чемпионате России в Малиновке. Получается, почти в ночь уже приехал в Мурманск, а на следующий день побежал.

Утром в день гонки чувствовал недомогание, в горле и носу было першение. Я уже думал не стартовать, но решил всё-таки пробежаться. И не пожалел об этом решени", — приводит слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

В этом году Мурманский марафон проходит в 50-й раз. В мужской гонке принимали участие 1224 человека.