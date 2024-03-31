Бронзовый призёр Мурманского марафона Зародов дисквалифицирован за нарушение техники хода

Бронзовый призёр Мурманского лыжного марафона на дистанции 50 км классическим стилем Андрей Зародов дисквалифицирован, его результаты аннулированы. Причиной стало использование конькового хода в течение гонки, проходившей в рамках соревнований сегодня, 31 марта.

Напомним, Зародов ранее пришёл к финишу с третьим временем, проиграв победителю марафона, двукратному чемпиону России Ермилу Вокуеву 2 минуты и 31 секунду. Вторым в гонке стал Лев Новиков, который уступил Вокуеву ровно 31 секунду.

После пересмотра результатов бронзовая медаль Мурманского марафона на 50 км классическим стилем была присуждена пришедшему к финишу четвёртым Евгению Цепкову, который отстал от Вокуева на 4 минуты и 2 секунды.