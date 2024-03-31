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Бронзовый призёр Мурманского марафона Зародов дисквалифицирован за нарушение техники хода

Бронзовый призёр Мурманского марафона Зародов дисквалифицирован за нарушение техники хода
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Бронзовый призёр Мурманского лыжного марафона на дистанции 50 км классическим стилем Андрей Зародов дисквалифицирован, его результаты аннулированы. Причиной стало использование конькового хода в течение гонки, проходившей в рамках соревнований сегодня, 31 марта.

Напомним, Зародов ранее пришёл к финишу с третьим временем, проиграв победителю марафона, двукратному чемпиону России Ермилу Вокуеву 2 минуты и 31 секунду. Вторым в гонке стал Лев Новиков, который уступил Вокуеву ровно 31 секунду.

После пересмотра результатов бронзовая медаль Мурманского марафона на 50 км классическим стилем была присуждена пришедшему к финишу четвёртым Евгению Цепкову, который отстал от Вокуева на 4 минуты и 2 секунды.

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