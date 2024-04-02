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Кубок России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько спринт свободным стилем, где смотреть

Сегодня, 2 апреля, в Кировске состоится мужской спринт свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024. Начало квалификации — в 11:40 мск, финал состоится в 14:56 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

Спринт, свободный стиль. Мужчины. Стартовый лист

13. Иван Горбунов (Республика Татарстан).

15. Алексей Червоткин (Архангельская область).

18. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО — Пермский край).

19. Александр Большунов (Архангельская область).

20. Константин Тиунов (Москва).

22. Савелий Коростелёв (Архангельская область).

24. Дмитрий Жуль (Красноярский край).

25. Александр Терентьев (Архангельская область — Ненецкий АО).

26. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

27. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра).

28. Илья Семиков (Республика Коми).

Соревнования в Кировске завершатся 7 апреля.