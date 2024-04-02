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Кубок России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько спринт свободным стилем, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько спринт свободным стилем, где смотреть
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Сегодня, 2 апреля, в Кировске состоится мужской спринт свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024. Начало квалификации — в 11:40 мск, финал состоится в 14:56 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
02 апреля 2024, вторник. 11:40 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
Спринт, свободный стиль. Мужчины. Стартовый лист

13. Иван Горбунов (Республика Татарстан).
15. Алексей Червоткин (Архангельская область).
18. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО — Пермский край).
19. Александр Большунов (Архангельская область).
20. Константин Тиунов (Москва).
22. Савелий Коростелёв (Архангельская область).
24. Дмитрий Жуль (Красноярский край).
25. Александр Терентьев (Архангельская область — Ненецкий АО).
26. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).
27. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра).
28. Илья Семиков (Республика Коми).

Соревнования в Кировске завершатся 7 апреля.

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