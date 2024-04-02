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Бородавко: Терентьева продолжает тренироваться, поддерживать форму

Бородавко: Терентьева продолжает тренироваться, поддерживать форму
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, в каком состоянии сейчас находится его подопечная – олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Терентьева (Непряева).

«Наталья продолжает тренироваться, поддерживать форму. Пока не делает скоростных и интервальных работ. Всё только в поддерживающем режиме. Мы смотрим в будущее», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Ранее сегодня, 2 апреля, в Кировске состоялась квалификация женского спринта свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Лучшей в прологе стала лыжница Мария Истомина. Спортсменка преодолела дистанцию за 3.25,01.

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