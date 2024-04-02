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Сергей Ардашев одержал победу в спринте свободным стилем на этапе КР в Кировске

Сергей Ардашев одержал победу в спринте свободным стилем на этапе КР в Кировске
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Сегодня, 2 апреля, в Кировске состоялась мужская спринтерская гонка свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Лучшим в финальном забеге стал лыжник Сергей Ардашев из команды Республики Татарстан. Спортсмен преодолел дистанцию за 2.52,94.

Второе место занял ещё один представитель команды Республики Татарстан Иван Горбунов, уступивший лидеру 0,44 секунды. Третьим в финальном забеге стал лыжник из команды Хабаровского края Дмитрий Пузанов.

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 2.52,94.
2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — отставание 0,44 секунды.
3. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край) +0,83.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
02 апреля 2024, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:52.94
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+0.44
3
Дмитрий Пузанов
Хабаровский край
+0.83
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