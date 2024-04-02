Фото: награждение призёров мужского спринта на этапе Кубка России в Кировске

В Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла мужская спринтерская гонка свободным стилем.
Лучшим в этой гонке стал представитель Республики Татарстан Сергей Ардашев. Второе место в финальном забеге занял ещё один представитель Татарстана лыжник Иван Горбунов. Тройку призёров замкнул спортсмен из команды Хабаровского края Дмитрий Пузанов.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменов.
Фото: корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин
Фото: корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин
Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 2.52,94.
2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — отставание 0,44 секунды.
3. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край) +0,83.