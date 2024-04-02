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Фото: награждение призёров мужского спринта на этапе Кубка России в Кировске

В Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла мужская спринтерская гонка свободным стилем.

Лучшим в этой гонке стал представитель Республики Татарстан Сергей Ардашев. Второе место в финальном забеге занял ещё один представитель Татарстана лыжник Иван Горбунов. Тройку призёров замкнул спортсмен из команды Хабаровского края Дмитрий Пузанов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменов.

Фото: корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин

Фото: корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 2.52,94.

2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — отставание 0,44 секунды.

3. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край) +0,83.