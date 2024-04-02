Ардашев — о первом месте в спринте: очень рад победе, но эмоции довольно быстро прошли

Российский лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, поделился эмоциями от победы в мужской спринтерской гонке свободным стилем. Напомним, она проходила сегодня, 2 апреля, в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.

«Очень рад победе, но эмоции довольно быстро прошли. Уже не думаю о том, что случилось – все мысли о завтрашней гонке. Она будет непростой. Уверен, что темп с самого старта будет очень высоким. По сегодняшней квалификации было видно, как готов тот же Ваня Горбунов, который привёз всем две секунды, а мне – все 10. В финале, как мне показалось, он немного ошибся, когда ушёл с лыжни – в ней, на мой взгляд, лыжи лучше катили. Я как раз за счёт этого выкатил и занял хорошую позицию. На финише был уверен в своих силах, поскольку ещё в четвертьфинале выдал очень хорошее ускорение и понимал, что я могу. Дмитрий Пузанов сегодня сбегал очень сильно. Реально всех удивил. В финале ведь очень быстрым темп был с самого старта. Я пересматривал забег – видно было, что он отлично готов и лыжи у него хорошо работали. Парень молодец!» — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, второе место занял Иван Горбунов, также представляющий Республику Татарстан (отставание 0,44 секунды). Третьим в финальном забеге стал лыжник из команды Хабаровского края Дмитрий Пузанов.