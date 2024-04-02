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«Надеюсь, будет повторение». Ардашев — о выходе Сорина в костюме динозавра на награждение

«Надеюсь, будет повторение». Ардашев — о выходе Сорина в костюме динозавра на награждение
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Российский лыжник Сергей Ардашев поделился эмоциями от того, что его тренер, Егор Сорин, вышел на награждение призёров и победителей после мужской спринтерской гонки свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России, проходящей сегодня, 2 апреля, в костюме динозавра.

«Сорин в костюме динозавра? Это было классно! На самом деле, это идея нашего массажиста Павла Белова. Он мне ещё до чемпионата России говорил, что у него есть такой костюм, и предлагал мне выйти в нём на церемонию награждения в случае моей победы. В Малиновке для дополнительной мотивации Егор Владимирович уже записал ролик, в котором сам пообещал это сделать. Надеюсь, что будет и повторение, ещё три гонки впереди (улыбается)», — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, ранее тренер говорил, что, если кто-то из его подопечных выиграет у трёхкратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Большунова, Сорин выйдет на награждение в костюме динозавра. Победу в сегодняшней гонке одержал спортсмен из группы Сорина — Сергей Ардашев.

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