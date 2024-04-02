Вяльбе: лыжники с биатлонистами огромные и самые наилучшие друзья

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сравнила биатлон и лыжный спорт. Она заявила, что данные виды спорта «дружат семьями».

«Ещё раз хочу для всей страны повторить. Семья — это когда люди живут в одной квартире, мама и папа спят в одной постели, а друзья — это когда на одной лестничной клетке. Вот мы с биатлонистами огромные и самые наилучшие друзья. У них своя семья биатлона, а у нас — своя семья лыжных гонок. Мы дружим семьями», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, ранее Вяльбе заявляла, что российские лыжники и биатлонисты не являются друг для друга семьёй. Она считает, что лыжники вынуждены были подстраиваться под биатлонистов в преддверии «Гонки Легкова», которая состоялась в феврале этого года.