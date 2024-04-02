Большунов примет старт в гонке преследования с отставанием в 24 секунды от лидера

В среду, 3 апреля, в Кировске (Мурманская область) состоятся гонки преследования на 10 км у женщин (начало — в 11.30 по московскому времени) и на 15 км у мужчин (начало — в 13.00 мск). ФЛГР опубликовала стартовые протоколы завтрашних соревнований.

Спортсмены выйдут на старт в соответствии с положением после спринта. В зачёт идёт результат, показанный спортсменом в квалификации спринтерской гонки за вычетом бонусных секунд в соответствии с занятым местом в раунде прямого выбывания. Из результата победителя вычитаются 60 секунд, у второго места вычитаются 56 секунд, у третьего — 52 секунды и так далее до 30-го места.

Стартовые позиции фаворитов в женской гонке преследования на 10 км:

1. Вероника Степанова — 0.00...

3. Мария Истомина +15 секунд;

4. Елизавета Пантрина +18;

5. Дарья Непряева +20;

6. Христина Мацокина +22;

7. Анастасия Фалеева +24...

10.Екатерина Смирнова +36...

12. Елизавета Шалабода +40...

15. Екатерина Никитина +53;

16. Анастасия Кулешова +54;

17. Лидия Горбунова +55...

40. Алина Пеклецова +1.14...

42.Анастасия Прокофьева +1.14...

45. Евгения Крупицкая +1.15.

Стартовые позиции фаворитов в мужской гонке преследования на 15 км:

1. Иван Горбунов — 0.00;

2. Сергей Ардашев +6 секунд;

3. Дмитрий Пузанов +10;

4. Сергей Волков +13;

5. Сергей Устюгов +15;

6. Сергей Забалуев +21;

7. Егор Митрошин +24;

8. Александр Большунов +24...

16. Алексей Червоткин +49;

17. Павел Соловьёв +52...

19. Андрей Ларьков +54...

23. Артем Мальцев +59...

32. Илья Семиков +1.08...

34. Илья Порошкин +1.08...

43. Савелий Коростелёв +1.09.