Большунов примет старт в гонке преследования с отставанием в 24 секунды от лидера

В среду, 3 апреля, в Кировске (Мурманская область) состоятся гонки преследования на 10 км у женщин (начало — в 11.30 по московскому времени) и на 15 км у мужчин (начало — в 13.00 мск). ФЛГР опубликовала стартовые протоколы завтрашних соревнований.
Спортсмены выйдут на старт в соответствии с положением после спринта. В зачёт идёт результат, показанный спортсменом в квалификации спринтерской гонки за вычетом бонусных секунд в соответствии с занятым местом в раунде прямого выбывания. Из результата победителя вычитаются 60 секунд, у второго места вычитаются 56 секунд, у третьего — 52 секунды и так далее до 30-го места.
Стартовые позиции фаворитов в женской гонке преследования на 10 км:
1. Вероника Степанова — 0.00...
3. Мария Истомина +15 секунд;
4. Елизавета Пантрина +18;
5. Дарья Непряева +20;
6. Христина Мацокина +22;
7. Анастасия Фалеева +24...
10.Екатерина Смирнова +36...
12. Елизавета Шалабода +40...
15. Екатерина Никитина +53;
16. Анастасия Кулешова +54;
17. Лидия Горбунова +55...
40. Алина Пеклецова +1.14...
42.Анастасия Прокофьева +1.14...
45. Евгения Крупицкая +1.15.
Стартовые позиции фаворитов в мужской гонке преследования на 15 км:
1. Иван Горбунов — 0.00;
2. Сергей Ардашев +6 секунд;
3. Дмитрий Пузанов +10;
4. Сергей Волков +13;
5. Сергей Устюгов +15;
6. Сергей Забалуев +21;
7. Егор Митрошин +24;
8. Александр Большунов +24...
16. Алексей Червоткин +49;
17. Павел Соловьёв +52...
19. Андрей Ларьков +54...
23. Артем Мальцев +59...
32. Илья Семиков +1.08...
34. Илья Порошкин +1.08...
43. Савелий Коростелёв +1.09.