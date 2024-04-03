Алина Пеклецова: задачей на гонку преследования было отыграть как можно больше позиций

Российская лыжница Алина Пеклецова, представляющая команду Архангельской области, прокомментировала выступление в гонке преследования на 10 км свободным стилем на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кировске. Спортсменка заняла девятое место, отыграв 31 позицию.

«Задачей перед гонкой было показать хорошее чистое время, попытаться отыграть как можно больше позиций. Сегодняшней гонкой я вполне довольна. Она сложилась для меня очень хорошо, самочувствие — прекрасное. Считаю, что свою задачу я сегодня выполнила.

Если бы стартовала пораньше, то могла бы подняться повыше. Изначально у меня отставание было большое. Старт получился очень смазанным, потому что вместе со мной в гонку ушли сразу шесть человек. У меня даже не получилось стартануть в своё время, какой-то масс-старт был. Мне кажется, это было мне даже на руку, потому что я сразу начала с каким-то азартом, ведь пыталась обогнать толпу.

По чистому времени проиграла Степановой секунду? Я до сих пор не видела результаты. Самочувствие сегодня мне позволяло работать хорошо и в полную силу», — передаёт слова Пеклецовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.