Истомина: 15 секунд от Степановой — небольшое отставание, можно было постараться догнать

Российская лыжница Мария Истомина, представляющая команду Архангельской области, прокомментировала выступление в гонке преследования на 10 км свободным стилем на этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кировске. Спортсменка стала второй в этой гонке.

«На финиш мы шли с Таней Сориной. Я хотела выйти на достаточно коротком подъёме. Постаралась зайти на него каждым шагом. Поняла, что не убегу. Это возможно было, если бы я вышла вперёд, но садиться первой на финишном спуске я не хотела. Поэтому я немного пропустила Таню вперёд, чтобы на финишном спуске идти за ней. По дистанции я поняла, что у неё лыжи едут лучше, чем у меня. Для меня было важно сесть именно второй. Даже было видно, что я накатывала, пыталась обойти, но у меня это не получалось. Как только я выходила из-за её спины, лыжи сразу же ехали медленно. Я сделала всё на финишном спуске, чтобы на последний поворот зайти первой. Это было важно для того, чтобы иметь преимущество на финишной прямой.

Я не была уверена в том, что получится достать Веронику. Думаю, 15 секунд — не такое большое отставание. Можно было постараться. Таня Сорина на старте вообще была в шести секундах, поэтому я хотела доставать её постепенно. Но получилось наоборот. Мы изначально стали много проигрывать. Всё это время пришлось обратно отыгрывать. Ближе к двум километрам начали кричать, что отставание начало увеличиваться и от Вероники, и от Тани. Поняла, что так не пойдёт. После того как ушли на второй круг, я прекрасно понимала, что моё преимущество — это первый подъём. И в него я пошла своим рабочим, дистанционным темпом. Дальше уже думала, если удержится, то хорошо. А если нет, то будем с девчонками решать по дистанции, как быть.

Я поставлю себе «четыре». Не скажу, что довольна собой. Гонка получилась не такой уж и плохой. «Пять» я бы поставила себе в том случае, если бы начала бежать сразу с высоким темпом, а не играть в кошки-мышки. Гонка прошла бы лучше», — сказала Истомина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.