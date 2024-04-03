Коростелёв — о пасьюте: были лишние эмоции. Жаль, что упустил третье место

Российский лыжник Савелий Коростелёв, представляющий команду Архангельской области, прокомментировал выступление в гонке преследования на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России в Кировске. Спортсмен занял пятое место в гонке.

«Сегодня эмоции лишние, наверно. Я просто вчера весь день настраивался, чтобы сегодня вот так выйти и отыграть. Жалко, конечно, что Саша сбежал и что на финише третье место упустил. Но, в принципе, сейчас не та гонка, где стоило бороться за место. Всё-таки если бы боролись за место, то на последнем подъёме более тактически бы работал, чем на время. Я понимал, что я иду на лучшее время, мне Егор Владимирович подсказывал. А это тоже личные очки в общий зачёт, это дополнительное вроде как вознаграждение. Поэтому я бежал сегодня за чистым временем, и то, что получилось заехать пятым, — я очень рад. Тем более мой сервисёр Женя сказал: не смей хуже Насти Кулешовой сбегать! А она четвёртая заехала, но, я думаю, он мне простит (смеётся).

После вчерашнего я вообще не понимал, что произошло, потому что и по курсу, и по движениям было всё хорошо. Но я выхожу на гонку и по её ходу чувствую, что что-то не так, а понять что не могу. С Егором Владимировичем ещё ищем, что случилось. Это не лыжи, это что-то с состояниям. Хотя сегодня вон как хорошо всё сложилось, я проработался и вон какую гонку выдал.

А медаль золотую дают за личное время (смеётся)? Просто если да, то это первая победа на Кубке России личная», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.