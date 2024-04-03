Сорин прокомментировал выступления Коростелёва и Ардашева в пасьюте на этапе КР

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление лыжников Савелия Коростелёва и Сергея Ардашева в пасьюте на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России в Кировске. Спортсмены заняли пятое и шестое место соответственно.

«Для ребят гонка прошла хорошо. Каждый выполнил свои задачи. Савелий выиграл по чистому времени, набрал очки в общий зачёт Кубка России, поднялся в мини-туре в борьбе за второе-третье места. И до первого недалеко. Вернулся в борьбу, отыграл вчерашний проигрыш.

Сергей Ардашев тоже выполнил задачи, остался в группе в борьбе за топ-3 по сезону. Также набрал небольшие очки в Кубке страны. Думаю, на классике они с Савелием будут решать. Гонка будет одной из ключевых в борьбе за второе место.

Мини-тур хорош тем, что здесь нельзя раньше времени радоваться или огорчаться, как в случае с Савелием. С ним мы по гонке особо не разговаривали. Сразу решили, что будем ждать завтрашний день и уже делать какие-то выводы относительно его состояния. Вчера было много вопросов, почему так получилось. 12 секунд проигрыша — это очень много. Надеюсь, ответ мы получили», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.