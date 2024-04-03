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«Я никому ничего не должен. Выхожу и показываю результат». Большунов — о победе в пасьюте

«Я никому ничего не должен. Выхожу и показываю результат». Большунов — о победе в пасьюте
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России-2023/2024 в Кировске. Он выиграл соревнования, опередив ближайшего преследователя Сергея Устюгова на 16,3 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Мужчины. Гонка преследования. Свободный стиль. 15 км
03 апреля 2024, среда. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
34:27.3
2
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+16.3
3
Егор Митрошин
Москва - Республика Мордовия
+29.9

«Всё нормально, сегодня выиграл. Но самочувствие в конце сезона сказывается. Обычно в конце сезона лёгкое самочувствие, даже на тренировках. Сейчас такой лёгкости у меня нет впервые за последние несколько лет, есть тяжесть. Рад, что выиграл. Даже при таком самочувствии я смог показать хороший результат. Насчёт гонки в гору — буду смотреть по самочувствию.

Я никому ничего не должен. Я просто выхожу и показываю результат, даже когда мне сложно и я приболел. Но я всё равно выхожу и стараюсь бороться на равных со всеми», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

В пятницу, 5 апреля, лыжники пробегут гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России, а 7 апреля состоится 10-километровый масс-старт.

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