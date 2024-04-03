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Коростелёв, Семиков и Большунов на церемонии награждения за лучшее чистое время в пасьюте

Коростелёв, Семиков и Большунов на церемонии награждения за лучшее чистое время в пасьюте
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Сегодня, 3 апреля, в Кировске состоялась мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках седьмого, заключительного Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.

По чистому времени лучшим стал Савелий Коростелёв, выступающий за Архангельскую область. Второе место занял Илья Семиков, представляющий Республику Коми. Тройку сильнейших замкнул трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменов.

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

В пятницу, 5 апреля, лыжники пробегут гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России, а 7 апреля состоится 10-километровый масс-старт. Он завершит программу турнира в этом сезоне.

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