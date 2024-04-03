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Большунов отреагировал на слова Бородавко о том, что в пасьюте планировалась иная тактика

Большунов отреагировал на слова Бородавко о том, что в пасьюте планировалась иная тактика
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Трёхкратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным прокомментировал слова своего тренера Юрия Бородавко о том, что в пасьюте на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России в Кировске, победу в котором одержал Большунов, изначально планировалась другая тактика. Также спортсмен поделился эмоциями от непопадания во вчерашний финал спринта.

Юрий Бородавко сказал, что до старта вы говорили немного о другом сценарии.
— Ни о чём мы с ним не договаривались (улыбается). Он пошутил, наверное. Может, числа перепутал, бывает. Поражение в спринте? Никак оно меня не завело. С таким самочувствием, которое было вчера, было бы очень смешно, если бы я одержал победу. Но у меня и сегодня не было той лёгкости и тех кондиций, которые были и должны быть. Это и сезон длинный, и болезнь, которую я перенёс. Добегаю финал Кубка России, и дальше отдыхать.

Напомним, второе место в сегодняшней гонке занял представитель команды ХМАО-Югры Сергей Устюгов, уступивший лидеру 16,3 секунды. Третьим в этой гонке стал лыжник из команды Москвы Егор Митрошин.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Мужчины. Гонка преследования. Свободный стиль. 15 км
03 апреля 2024, среда. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
34:27.3
2
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+16.3
3
Егор Митрошин
Москва - Республика Мордовия
+29.9
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