Большунов отреагировал на слова Бородавко о том, что в пасьюте планировалась иная тактика

Трёхкратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным прокомментировал слова своего тренера Юрия Бородавко о том, что в пасьюте на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России в Кировске, победу в котором одержал Большунов, изначально планировалась другая тактика. Также спортсмен поделился эмоциями от непопадания во вчерашний финал спринта.

— Юрий Бородавко сказал, что до старта вы говорили немного о другом сценарии.

— Ни о чём мы с ним не договаривались (улыбается). Он пошутил, наверное. Может, числа перепутал, бывает. Поражение в спринте? Никак оно меня не завело. С таким самочувствием, которое было вчера, было бы очень смешно, если бы я одержал победу. Но у меня и сегодня не было той лёгкости и тех кондиций, которые были и должны быть. Это и сезон длинный, и болезнь, которую я перенёс. Добегаю финал Кубка России, и дальше отдыхать.

Напомним, второе место в сегодняшней гонке занял представитель команды ХМАО-Югры Сергей Устюгов, уступивший лидеру 16,3 секунды. Третьим в этой гонке стал лыжник из команды Москвы Егор Митрошин.