Вероника Степанова: бежала пасьют и думала, удастся ли опередить рейтинги биатлона

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова раскрыла, какие мысли возникали в её голове по ходу конькового пасьюта на 10 км в рамках финала Альфа-Банк Кубка России в Кировске. 23-летняя Степанова стала победительницей данной гонки, превзойдя ближайшую соперницу почти на 30 секунд.

«Это очень специфичная гонка, надеюсь, получилось порадовать зрителей. Бежала по трассе и думала, удастся ли опередить рейтинги биатлона. Пока мы, лыжники, проигрываем им. В таком формате гонки вряд ли получилось бы сделать что то красивое, шокирующее. Финишировать задом наперёд? Нет такой возможности, потому что каждая секунда гонки сейчас важна, это мини-тур. Финальная гонка будет в гору, и там, может быть, что нибудь исполню», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».