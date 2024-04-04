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«Вальс заказывали?» Жена Большунова показала видео, на котором лыжник танцует с дочкой

«Вальс заказывали?» Жена Большунова показала видео, на котором лыжник танцует с дочкой
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Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, опубликовала в социальных сетях забавное видео, на котором супруг имитирует танец с дочкой Евой.

Напомним, Александр и Анна сыграли свадьбу в апреле 2021 года. Жеребятьева – бывшая лыжница сборной России. Спортсмены впервые стали родителями в августе 2022 года.

«Утренний вальс заказывали?» — подписала видео Большунова, добавив эмодзи «сердце» и «смех до слёз».

Чета Большуновых в данный момент находится в Кировске, где проходит финал Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. В рамках заключительного, седьмого этапа соревнований Большунову удалось выиграть гонку преследования на 15 км в свободном стиле. Завтра, 5 апреля, Александр примет участие в индивидуальной гонке.

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