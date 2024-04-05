Кулешова: что я могу пожелать себе на гонку в гору? Ой, наслаждайся!

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, российская лыжница Анастасия Кулешова рассказала о настрое на заключительную гонку мини-тура в Кировске. Соревнования проходят в рамках финала Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024.

«Что я могу пожелать себе на гонку в гору послезавтра? Ой, наслаждайся! Я думаю, что буду бежать и вспоминать «Тур де Ски», потому что я два раза ощущала эту гонку в гору. На самом деле я любила на «Туре» бегать гонку в гору, но в масс-старте я ещё не бегала, поэтому будет для меня что-то новенькое, и я уже соскучилась по этим ощущениям, поэтому скорее давайте уже в гору! (смеётся).

Будет ли напряжно по физиологии? Думаю, что нет. Очень многие здесь не бегали гонку в гору, поэтому я думаю, что для многих это будет что-то новенькое, а мы просто вспомним, каково это. Для нас это не то что привычно, но, во-первых, мы делаем тренировки в гору, когда у нас горные сборы, например, в Сочи на Лауре. Осенью делаем тренировки в гору, поэтому я думаю, что очень многие спортсмены понимают, что их ждёт. В гору будет и борьба за победу, и удовольствие. Конечно же надеюсь, что будет очень интересная борьба. Мы с Никой, надеюсь, покажем интересную борьбу. Классно будет посоревноваться, если у нас будет маленький отрыв», — передаёт слова Кулешовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

КР-2023/2024 по лыжным гонкам завершится 7 апреля мужским и женским масс-стартом свободным стилем.

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