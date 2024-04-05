Большунов — о победе в гонке на 15 км: не могу сказать, что включил самую высокую скорость

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о победе в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кировске.

«Не могу сказать, что я сегодня включил самую высокую скорость. Здесь интересное место, где нужно идти своим темпом, что я и сделал. На первых отсечках был довольно большой проигрыш, но ко второму кругу всё уже, можно сказать, встало на свои места. Мне в начале говорили, что я отстаю, но я старался не обращать на это внимания. Круг достаточно сложный, первые отсечки не показательны. Нужно было удержать скорость, которую я задал в начале, и этого хватило для победы», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.