Александр Большунов прокомментировал формат гонки в гору на финише мини-тура в Кировске

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал формат гонки в гору, которая пройдёт в заключительный день этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кировске.

«Нужно следовать новым форматам, поэтому, думаю, в гору более правильно делать масс-старт. Хотя понятно, что и гонка преследования была бы интересной», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, после трёх гонок Большунов является лидером зачёта мини-тура среди мужчин. Второе место занимает лыжник Савелий Коростелёв, который отстаёт от Большунова на 36,9 секунды. Третьим на данный момент является Алексей Червоткин, чьё отставание от лидера составляет 57,8 секунды. Гонка в гору, которая пройдёт в виде масс-старта на 10 км свободным стилем, состоится 7 апреля.