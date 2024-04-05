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Коростелёв: надо на все гонки выходить так, что обыграть Большунова возможно, он человек

Коростелёв: надо на все гонки выходить так, что обыграть Большунова возможно, он человек
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Российский лыжник Савелий Коростелёв, представляющий команду Архангельской области, высказался о своём выступлении в мужской разделке на 15 км классическим стилем на этапе Альфа-Банк Кубка России в Кировске. Спортсмен занял второе место.

«Я шёл сильно на тех отрезках, где Большунов шёл медленнее. Так получилось, что большую часть гонки равнина, и равнину он мощнее проходил. Я так думаю, что за мной были больше подъёмные части, что подтверждает первый кусок последнего круга, где получилось свести отрыв до минимума, но, к сожалению, дальше у меня не получилось доработать.

Надо на все гонки выходить так, что обыграть Большунова возможно, он тоже человек. Может быть, только когда у меня был период восстановления после зуба мудрости в декабре, была мысль, что невозможно», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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