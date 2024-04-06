Карлссон хочет заявить в полицию о распространении ложной информации о ней в соцсетях

Шведская лыжница Фрида Карлссон, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр, хочет заявить в полицию о распространении ложной информации о ней в социальных сетях сторонними людьми. Отмечается, что ранее с подобным сталкивались и другие медийные личности из Швеции, в частности биатлонистка Стина Нильссон, телеведущая Тильда де Паула и певица Шарлотта Перелли.

«Это должно быть незаконно. Я обращусь в полицию. Да, это обратная сторона известности. Раньше я сталкивалась с подобным, когда на моё имя создавались фейковые аккаунты. Кто-то пытается на этом заработать, что очень печально», — приводит слова Карлссон Expressen.

Отметим, что Стина Нильссон сообщила, что после её обращения в полицию фейковые статьи о ней были удалены.