Пеклецова — о масс-старте в гору: накануне смотрела «Тур де Ски», понимала, будет тяжело

Российская лыжница Алина Пеклецова, победительница масс-старта на 10 км в гору свободным стилем на последнем этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область), прокомментировала своё выступление на этой дистанции.

«В принципе, я на эту гонку и рассчитывала, можно сказать — из-за неё только и приехала сюда. Из-за неё пришлось бежать классику, потому что по-другому не допустили бы. Вчера мне все тренеры говорили, что нужно попробовать, мол, скорее всего, это будет моя гонка, должно получиться.

Я понимала, что будет очень тяжело. Накануне смотрела гонки «Тур де Ски», видела, как профессиональные спортсмены мирового уровня шли пешком в гору, поэтому понимала, что будет очень тяжело.

Да, сегодня я сделала всё, что смогла. Собой очень довольна. Сезон для меня на этом закончен, завтра уезжаю домой и кладу лыжи на полку до следующего года (смеётся)», — сказала Пеклецова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.