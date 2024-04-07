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Кулешова — о масс-старте в гору в Кировске: здесь было тяжелее, чем на «Тур де Ски»

Кулешова — о масс-старте в гору в Кировске: здесь было тяжелее, чем на «Тур де Ски»
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Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова прокомментировала своё выступление на последнем этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область).

«Думаю, здесь было тяжелее, чем на «Тур де Ски», ненамного, но тяжелее. Всё-таки на «Тур де Ски» трасса такая: там то круто, то выполаживание, то опять круто. А здесь всё просто круто идёт, и тебе постоянно приходится работать. Хоть здесь трасса и короче, но работать надо! (смеётся).

Довольна ли я тем, как пробежала гонку? Я довольна, что этот сезон закончился. На самом деле, очень классно переживать эти эмоции, чувства, когда ты действительно идёшь на максимуме, можешь удерживать скорость, у тебя нет западений, ты терпишь, очень классные ощущения для спортсмена», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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