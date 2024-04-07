Сорин: гонку в гору однозначно нужно оставлять. Она ничем не уступает Альп-де-Чермис

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился мнением о том, что гонки в гору, которые впервые прошли в этом сезоне в рамках этапа Кубка России в Кировске (Мурманская область), могут стать визитной карточкой этих соревнований.

«Такие гонки в гору в России обязательно надо проводить. Не нужно делать их слишком часто, но хотя бы раз в год. Это очень интересно, увлекательно, смотрите, сколько зрителей пришло на склон: весь Кировск, Апатиты. Эту гору однозначно надо оставлять, она может стать визитной карточкой самого Кировска. Может быть, здесь будут проводить забеги для любителей, которые захотят покорить эту гору. Потому что по сложности да и по всем остальным характеристикам она ничем не уступает горе Альп-де-Чермис, в которую забегают на «Тур де Ски», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.