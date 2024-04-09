Олимпийская чемпионка Сорина перенесла операцию после выступления в финале Кубка России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 2022 года Татьяна Сорина перенесла операцию.

«Профессиональный спорт требует пристального внимания к своему организму, особенно девушкам. Двое родов не прошли бесследно для организма, и для возвращения к полноценному тренировочному процессу Татьяне Сориной потребовалась операция. Поэтому сразу же после горы на финале Кубка России Татьяна улетела в Москву и вчера была успешно прооперирована. Подробнее об операции и сложностях после родов расскажет сама спортсменка. А мы пожелаем Татьяне правильной реабилитации и возвращения в строй», — написал муж спортсменки тренер сборной России Егор Сорин в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Егора Сорина

Напомним, 11 марта 2020 года у супругов родилась дочь София. 16 июня 2023-го на свет появился сын Макар.