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Олимпийская чемпионка Сорина перенесла операцию после выступления в финале Кубка России

Олимпийская чемпионка Сорина перенесла операцию после выступления в финале Кубка России
Татьяна и Егор Сорины
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 2022 года Татьяна Сорина перенесла операцию.

«Профессиональный спорт требует пристального внимания к своему организму, особенно девушкам. Двое родов не прошли бесследно для организма, и для возвращения к полноценному тренировочному процессу Татьяне Сориной потребовалась операция. Поэтому сразу же после горы на финале Кубка России Татьяна улетела в Москву и вчера была успешно прооперирована. Подробнее об операции и сложностях после родов расскажет сама спортсменка. А мы пожелаем Татьяне правильной реабилитации и возвращения в строй», — написал муж спортсменки тренер сборной России Егор Сорин в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Егора Сорина

Напомним, 11 марта 2020 года у супругов родилась дочь София. 16 июня 2023-го на свет появился сын Макар.

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