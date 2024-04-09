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33-летний лыжник Пеллегрино высказался о возможном выступлении на ОИ-2026 в Италии

33-летний лыжник Пеллегрино высказался о возможном выступлении на ОИ-2026 в Италии
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33-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о возможном выступлении на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Это был действительно хороший сезон. Сейчас ещё апрель, я не закончил бегать на лыжах. Пока в горах лежит снег, я буду бегать. В конце апреля сделаю небольшой перерыв, а потом посмотрим, что будет. Если всё будет хорошо, я буду думать об Олимпийских играх 2026 года как о своей цели», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.

Напомним, Пеллегрино является чемпионом мира 2017 года в спринте и многократным призёром мировых первенств. На счету итальянского лыжника две серебряные медали Олимпийских игр в спринте (2018, 2022).

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля 2026 года.

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