Подняться со дна. Шарапова ищет тренера, чтобы выйти из кризиса

Семь титулов за четыре года

Шаг, которого ждали. В ночь на 10 марта по московскому времени Мария Шарапова объявила о расставании со своим тренером Свеном Грёнефельдом после четырёх лет сотрудничества. Успешным ли оно было? Относительно. Для большинства теннисисток выиграть за четыре года семь турниров, в том числе и «Шлем», — это хороший результат. Однако и с Майклом Джойсом (май 2005-го — январь 2011-го), и с Томасом Хогстедтом (январь 2011-го — июль 2013-го) Мария добилась куда больших успехов (особенно с Джойсом — 13 титулов, среди которых два «Шлема»).

«Шарапова разрушает свой имидж убийцы и даёт поверить в себя соперницам» Мартина Навратилова считает, что Мария Шарапова утратила уверенность в себе. При этом, по мнению Мартины, всё может изменить один турнир.

Конечно, на долю Грёнефельда пришлась очень тяжёлая пора — 15-месячная дисквалификация, но и Джойсу было нелегко в 2008-м, когда Мария из-за операции на плече пропустила 10 месяцев. Во время дисквалификации у Шараповой, что логично, не было травм. Сразу после объявления о длительной дисквалификации россиянка устроила себе небольшой отпуск и занялась различными делами за пределами корта, но заслуга Грёнефельда заключается в том, что ему удалось грамотно выстроить подготовку так, чтобы к первому турниру Мария подошла во всеоружии. Полуфинал в Штутгарте стал отличной отправной точкой.

«Не могу отличить марихуану от кокаина. Я была в дерьме. В полном дерьме» Ровно два года назад Мария Шарапова заявила о том, что не прошла допинг-тест. Но мало кто знает, что тогда происходило на самом деле.

Натянутые отношения с Грёнефельдом

Продолжение, правда, пошло не совсем по плану. Травмы бедра и руки вынудили россиянку пропустить несколько соревнований, но всё же закончить сезон удалось на мажорной ноте: титулом в Тяньцзине. Когда Мария сразу после победы подбежала и обнялась с Грёнефельдом, казалось, что в их тандеме всё прекрасно. Шарапова с нетерпением готовилась к новому сезону, но старт явно разочаровал: впервые за три года Мария потерпела три поражения подряд. Многие заметили, что общение теннисистки и тренера на переходах стало довольно прохладным. Шарапова не любит что-то говорить сама, она всегда только слушает, но изменился тон Грёнефльда, который месяц назад в Дохе, пусть и в мягкой форме, упрекнул подопечную в недостаточном старании. Несколько дней назад в Индиан-Уэллсе во время матча с Наоми Осакой Свен и вовсе не выходил на корт.

Бойфренд Шараповой, чемпионский чат Азаренко с Весниной и форхенд Бушар В то время как Шарапова ходит с бойфрендом по галереям, а Азаренко и Веснина тренируются в Индиан-Уэллсе, Маррей лепит снеговика.

«После четырёх успешных и сложных лет сотрудничества я хотела бы поблагодарить Свена за его невероятную лояльность, трудовую этику и, самое главное, дружбу, которую мы создали в рамках этого рабочего партнёрства. Мне невероятно повезло, что в течение нескольких последних лет в моей команде был такой лидер, как он», — с таким заявлением накануне выступила Мария. Важно отметить, что ни в одной из трёх крупнейших социальных сетей на страницах теннисистки нет ни слова про расставание с Грёнефельдом. Она это сделала только на своём официальном сайте. Понятно, что сейчас эта тема ей неприятна. Однако Шарапова не собирается опускать голову. Она вновь принялась за работу и активно тренируется перед турниром в Майами. «Жизнь — это не всегда цветочки и конфетки, но надо продолжать работать», — написала россиянка.

Юрий Шарапов — новый тренер Марии?

Чуть ранее Мария опубликовала поздравительное сообщение с 8 марта с картинкой на русском языке, а затем выложила фотографию, где она получает цветы. Очевидно, что решение о расставании с тренером назревало давно, но приятно, что Мария с оптимизмом смотрит в будущее и рада начать новую главу своей карьеры. С кем? На этот вопрос ответа пока нет. Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе считает, что у Марии может получиться сотрудничество с её отцом — Юрием Шараповым. Анна, кстати, ещё в январе говорила про то, что россиянке стоит задуматься о смене тренера. «Кто, как не Юрий Викторович, знает Машу и все её сложности? Они многое вместе перебороли и пережили. Он может вывести Шарапову на нужные эмоции. Он умеет настроить против всех, и Маше это всегда помогало. Это именно то, что сейчас ей нужно», — считает Чакветадзе.

Чакветадзе: на роль тренера Шараповой подошёл бы её отец

Про «настроить против всех» Анна знает не понаслышке. В одном из матчей с Чакветадзе Шарапов крикнул с трибуны: «Убей её!», конечно, имея в виду исключительно теннисный подтекст. Отец Марии был оштрафован и предупреждён, но не за сами слова, а за подсказки, которые запрещены. Юрий Викторович 10-12 лет назад часто позволял себе спорные выкрики и жесты. Во время игры с Жюстин Энен он характерным движением провёл ребром ладони по горлу. Представители WTA поговорили с Юрием и пришли к выводу, что это была не угроза, а невинная шутка. Если Шарапов действительно вернётся на тренерский мостик, это точно будет как минимум интересно.

«Тренер-говорун» Марии не нужен

И всё же такой поворот событий маловероятен. Известная в прошлом теннисистка и комментатор Анна Дмитриева честно признаётся, что не знает, кто бы мог стать новым тренером Марии. Она обращает внимание на другой момент: «Единственный очевидный факт — Шарапова сейчас играет очень неважно. Мне кажется, что Мария по физическим и по техническим возможностям уступает очень многим». Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что россиянке нужен специалист, который сможет подтянуть её физику: «Понятно, в какой теннис играет Шарапова, и с точки зрения технико-тактических действий там улучшать мало что надо. А вот в плане совершенствования быстроты передвижения есть где поработать».

Янчук: в том, что Шарапова рассталась с Грёнефельдом, нет ничего особенного

Из автобиографии Марии мы точно поняли, что её новым тренером не должен быть «говорун». Рассказывая о своём предыдущем наставнике Томасе Хогстедте, Шарапова призналась, что иногда ей было тяжело сохранять внимание. Хогстедт, по её словам, порой объяснял что-то слишком подробно, хотя всё это можно было выразить в более краткой форме. В результате Мария просто пропускала отдельные фрагменты мимо ушей. Буквально несколько дней назад Иван Лендл, бывший наставник Энди Маррея, заявил, что хочет вновь вернуться на тренерский мостик. Может быть, именно он станет новым партнёром Марии? Гадать не станем, а просто пожелаем Шараповой найти специалиста, с которым ей будет комфортно.

Мнение читателей: «необходимо что-то менять, причём кардинально»

Nik1990nn

Логичный, по-моему, шаг. Шараповой очевидно нужна встряска. На определённом этапе её карьеры Свен был идеален. Сейчас настали другие времена. Необходимо что-то менять, причём кардинально.



Yoo

Союз действительно себя исчерпал, но вопросов все равно масса. Начать работать с новым тренером посреди сезона сложно. К тому же его ещё надо найти, а тренер в любом случае не палочка-выручалочка, для Шараповой особенно. Но удачи. Что-то делать надо. И радует, что делает.



Nastykha

Тут особенно важен психологический настрой. Настя Павлюченкова с новым тренером вначале заиграла, а в этом году полный провал. Она тоже с отцом тренироваться привыкла. Не зря Возняцки до сих пор отец тренирует, а Касаткина везде брата за собой таскает — это плечо, на которое можно опереться в любой ситуации.

semenidi

Свен во время дисквалификации не бросил Шарапову, поддерживал как мог. Но сейчас уже отчётливо стало видно, что она и сама мучается, и других мучает тоже, бесконечно это продолжаться не может.



goerlitz3355

Она поступила абсолютно верно! Значит есть надежда, что Маша сможет выйти на прежний уровень, раз она идёт на такой шаг! Самое главное, что она не опустила руки. В такой же ситуации оказывались и некоторые другие теннисистки, та же Возняцки. Но смена тренера дала свои плоды.



parmenid

Не со Свеном, а с теннисом ей пора расставаться. Наши почему-то на хорошем уровне долго в спорте не остаются.

То ли в физиологии дело, то ли в ментальности.



ttina

Ничего особо хорошего в нём не было, если уж по чесноку. Если Хогстед заставлял МаШа пахать и не особо с ней церемонился, то Свен всё время шел у МаШа на поводу. И в Шлеме, завоеванном Машей при Свене нет никакой его заслуги, тогда еще работала основа, заложенная Хогстедом.



hocceyOmskcity

Маша ушла в бизнес и забила на теннис, а соперницы её уже давно не боятся. При чём тут тренер?!