Дарья Касаткина уже побеждала Винус Уильямс. Может повторить?

Россиянка Дарья Касаткина в пятый раз дошла до четвертьфинала на крупном турнире («Премьер-5» и выше), а накануне она впервые сделала следующий шаг. Это произошло на соревновании в Индиан-Уэллсе. До того она неизменно уступала на четвертьфинальной стадии: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также на «Премьере-5» в Монреале и Premier Mandatory в Пекине и том же Индиан-Уэллсе два года назад. В Канаде, кстати, её в 2016 году победила Анжелика Кербер. После этого Дарья уже дважды выигрывала у экс первой ракетки мира, а 15 марта сделала это в третий раз. Касаткина показала отличный теннис и разгромила соперницу со счётом 6:0, 6:2.

В своём первом большом полуфинале она сыграет с Винус Уильямс. Ранее они провели друг с другом две встречи в 2016 году, и обе получились очень упорными. В Окленде сильнее оказалась Дарья, а на Уимблдоне победы добилась Уильямс. Касаткина впервые может выйти в финал на таком высоком уровне, а Винус имеет шанс впервые сыграть в решающем матче Индиан-Уэллса. Она дважды доходила до полуфинала, в 1998 и 2001 годах, а затем бойкотировала турнир в течение долгих 15 лет. Дело в том, что на полуфинал 17-летней давности Уильямс не вышла из-за травмы, а играть ей предстояло с сестрой Сереной. Многие болельщики решили, что участница финала была определена на семейном совете, именно по этой причине Винус на корте не появилась. Серена в финале одолела Ким Клейстерс, а калифорнийские зрители весь матч поддерживали именно бельгийку. Некоторые болельщики даже выкрикивали расистские оскорбления и угрожали отцу сестёр, Ричарду Уильямс. Словом, предстоящая встреча во многих смыслах станет исторической для обеих. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные отрывки из недавних пресс-конференций Касаткиной о предстоящей встрече и других темах.

— С кем бы вам хотелось сыграть в полуфинале? (Вопрос был задан до начала матча Винус Уильямс — Карла Суарес Наварро (6:3, 6:2). — Прим. «Чемпионата»)

— Тяжело сказать. Единственное, чего я хочу, это сыграть первым запуском, в 7 вечера (организаторы поставили полуфинал Касаткина — В. Уильямс именно на это время. — Прим. «Чемпионата»). А что касается соперницы, то предпочтений у меня нет. Просто хочется выйти на центральный корт в прайм-тайм.

— Вам не кажется, что вы в целом лучше играете днём, чем вечером?

— Возможно, но вечером вообще всё иначе. Ты играешь немного с другим настроением.

В 20 лет – в топ-20. Дарья Касаткина обновила свой личный рекорд В финале Дубая Дарья Касаткина уступила Элине Свитолиной, но обновила личный рекорд и провела одну из лучших недель в карьере.

— Что вы помните о матче с Винус на Уимблдоне?

— Помню, что я вела с брейком в третьем сете, но проиграла 8:10. Но мы играли на траве, а это покрытие подходит ей лучше. Она на нём прекрасно действует, о чём свидетельствуют её результаты на Уимблдоне. А сам матч получился отличным. На том турнире я выиграла свои первые встречи на траве, поэтому тот Уимблдон я расцениваю как удачный, даже несмотря на поражение от Винус. Сейчас же совсем другая история, мы играем на харде. У меня нет никаких особых ожиданий. Я стараюсь не давить на себя. В полуфинале может быть какой угодно результат.

— Кажется, что вы хорошо играете на больших турнирах и там, где вас активно поддерживают и где вам комфортно. Конечно, в первую очередь это Москва и Санкт-Петербург. Но вы выиграли титул в Чарльстоне, сейчас отлично выступаете в Калифорнии. Похоже, что вам легко играется и в США.

— Даже не знаю. Я в принципе готова играть по всему миру. Для меня почти каждый турнир уже становится домашним. Проще, когда есть опыт, когда ты сюда уже приезжал. Ты знаешь, где что находится, понимаешь людей, понимаешь какие-то тонкости. Тогда да, ты действительно можешь наслаждаться своим пребыванием в конкретном городе. Особенно это касается Индиан-Уэллса — это один из моих любимых турниров. И не только мой. Все игроки говорят, что это как пятый «Шлем». Мне кажется, здесь невозможно не получать удовольствие.

— Вы победили всех четырёх действующих чемпионок турниров «Большого шлема», а вообще в этом сезоне у вас уже пять побед над игроками топ-10. Как вам удаётся каждый раз показывать свой лучший теннис именно в матчах с ведущими теннисистками?

— Я об этом даже не думала. Я просто выхожу на корт и наслаждаюсь каждой минутой матча. Если хочешь добиться больших успехов, то должен обыгрывать ведущих игроков. Тут очень простое правило.

— В понедельник вы станете первой ракеткой России. Что вы об этом думаете?

— Если бы вы не сказали, я бы даже не узнала об этом. Конечно, я рада, что стану номером один в своей стране. Это особенное достижение. При этом я не могу сказать, что ставила перед собой такую цель. У меня есть и более важные. Но я сделала шаг в нужном направлении.

— И какие у вас цели на этот сезон?

— Что касается рейтинга, то это топ-15. Если говорить о турнирах, то тут сложнее, потому что соревнований очень много. Никогда не знаешь, где покажешь свой лучший теннис и сумеешь сыграть удачно. И, конечно, я в целом думаю о своей игре, о том, чтобы каждый день что-то улучшать, с каждой тренировкой.

— Вы стали игроком топ-20. Какие ощущения вы испытываете, когда выходите на корт в новом статусе?

— Обычные. Даже не знаю, что сказать. Я хочу добиться большего, чем просто быть игроком топ-20. Как я и сказала, я просто сделала ещё один шажок. При этом не хочу, чтобы люди думали, что я какая-то особенная. Я самый обычный человек, который любит футбол и вкусную еду. И да, ещё я играю в теннис.

— Кстати, о футболе. Известно, что вы болеете за «Барселону». С кем из игроков этой или другой команды вы могли бы себя сравнить по стилю игры в теннис?

— Я бы хотела сказать, что я похожа на Месси, но вернее будет ответить: Иньеста. А, может, они оба. Мне просто очень хочется быть похожей на Месси!

— С конца прошлого сезона вы работаете с тренером Филиппом Дехэсом. Расскажите, как всё идёт.

— Отлично. Вы можете слышать его наставления и мысли во время матча, когда я вызываю его на корт. Он такой же и в обычной жизни. Мы весело проводим время на тренировках и за пределами корта. Сейчас я счастлива.

— Говорите ли вы о статистике? Предоставляет ли он вам какие-то выкладки с цифрами и процентами перед следующим матчем?

— Нет, вообще нет. Мы об этом не говорим до матча, мы обсуждаем другие вещи. Со мной такая глубокая статистика не работает, потому что я начинаю слишком много думать. У меня в голове возникают мысли: «Ага, она хуже играет с этой стороны, значит, надо бить сюда». Нет, у нас всё общение построено иначе. На турнире в Дубае у нас был забавный момент. По ходу игры он сказал, чтобы я готовилась к длинной сложной встрече, что мне надо провести на корте ещё два часа. И матч длился с этого момента ещё ровно два часа! Потом я подошла к нему и спросила: «А ты не мог сказать час или полтора, почему именно два?». Конечно, в шутку. Он молодец, сразу понял, какой получится встреча. Очень тяжело найти подходящих людей, которые будут с тобой примерно 300 дней в году на протяжении 24 часов. Но я надеюсь, что мне удалось их найти.

— Чем именно вам помог ваш тренер или вся команда, за счёт чего вы добились прогресса?

— Сложно выделить что-то одно. Я ещё молода, так что мне надо работать надо всем. Но сейчас самое главное в спорте — это психология. Все хорошо бьют по мячу, все хорошо бегают, все очень усердно работают над физикой. Так что самое важное — то, что находится в твоей голове.