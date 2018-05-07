«Место в топ-60 — это не для меня». Шарапова прервала чёрную серию

Первая победа с января

Мария Шарапова прервала серию из четырёх поражений. В первом круге турнира в Мадриде она уверенно обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску — 6:4, 6:1. Таким образом, Шарапова одержала первую победу с января, но слишком обольщаться не стоит. Бузэрнеску — достаточно скромная соперница, которая занимает 37-е место в мировом рейтинге. Два дня назад румынка отметила 30-летие и едва не сделала себе отличный подарок: в субботу она дошла до финала в Праге, но справиться с Петрой Квитовой и завоевать первый в карьере титул не удалось.

Только в этом сезоне румынка стала заявлять о себе. В январе она впервые вышла в финал турнира WTA (в Хобарте), а в феврале впервые победила теннисистку топ-10 (Елену Остапенко, 6-ю ракетку мира, в Дохе). Конечно, после напряжённой недели в Чехии Бузэрнеску устала и сыграла с Шараповой на среднем уровне. При этом сама Мария показала хороший теннис и получила столь необходимый заряд уверенности после чёрной серии, но в последующих матчах ей надо прибавлять, поскольку никаких особых задач румынка перед ней не поставила. «Мне кажется, что я смогла улучшить те игровые элементы, которые у меня не получались в прошедшие месяцы, например приём», — отметила россиянка.

Креветки и крабы

На пресс-конференции в воскресенье россиянка много времени уделила как самому турниру, так и городу. Она вспомнила, что около 10 лет назад очень не любила грунт, но постепенно стала играть на нём всё более уверенно. «Когда я была молода, то не испытывала к этому покрытию никаких особых чувств, я могла играть, а думать о чём-то своём. Сейчас я каждый раз возвращаюсь в столицу Испании с удовольствием», — отметила Мария.

Это не просто слова. Шарапова после раннего поражения в Штутгарте одной из первых приехала в Мадрид. 24 апреля она ещё играла в Германии, а 26-го числа уже активно тренировалась на открытом мадридском грунте. Кроме того, она успела погулять по городу, посетить несколько магазинчиков и ресторанов. Мария обожает крабы, креветки и другие морепродукты. Она намеренно посещает разные заведения, поскольку в каждом их готовят чуть иначе. «У каждого ресторана есть свой рецепт, и вкус немного отличается», — отмечает Шарапова.

Кошмарный сон спустя 15 лет. Шарапова проиграла 4 матча подряд. Что дальше? Мария Шарапова не может победить с января. В первом матче с новым старым тренером она проиграла Каролин Гарсии. Есть ли смысл продолжать?

«Топ-60? Я хочу большего»

Если на турнире в Штутгарте у Марии была бурная и интересная программа (она прокатилась на гоночном автомобиле с бывшим пилотом Формулы-1 Марком Уэббером), то в Мадриде россиянка по большей части была предоставлена сама себе. Надев скромный бежевый плащ, чтобы фанаты не взяли её в плотное кольцо, Шарапова неспешно прогулялась по улочкам испанской столицы. Она добавила, что с каждым годом влюбляется в неё всё сильнее.

Шарапова изучает Мадрид, Хьюитт общается с президентом, Бушар ждёт подругу Пока Джокович общается с семьёй, Чилич женится, Бушар занимается шопингом, Младенович останавливают полицейские, Шарапова бродит по Мадриду.

В сезоне-2017 Мария проиграла в Мадриде во втором круге, так что сейчас она уже как минимум защитила прошлогодние очки. В случае успеха с Бегу нынешняя 53-я ракетка мира имеет шансы вернуться в топ-50. Конечно, для игрока уровня Шараповой возвращение в первый «полтинник» — не то событие, которое нужно отмечать. «Хочу ли я быть в топ-60 или топ-70? Нет. Хочу ли я проигрывать в первых кругах? Конечно нет. Я продолжаю играть именно из-за того, что недовольна нынешним порядком вещей. Я продолжаю упорно работать и верю, что смогу стать сильнее», — заявила Шарапова на пресс-конференции.

Хогстедт зарядил Шарапову энергией

Россиянка проводит свой второй турнир с новым старым тренером Томасом Хогсдетом. В матче с Бузэрнеску он появился на корте один раз, при этом в самом начале. Швед зарядил россиянку энергией, и она тут же сделала брейк. Шарапова возобновила сотрудничество с этим специалистом именно для того, чтобы он привнёс в команду что-то свежее и новое.

«Он помог мне снова обрести мотивацию после операции на плече. Он так энергично и активно работал, что я с интересом ждала каждой тренировки. Мне с ним было непросто с точки зрения человеческих отношений, но в профессиональном плане он был настоящим мастером. Это перевешивало всё остальное», — вспоминает Мария о периоде сотрудничества с 2011 по 2013 год.

Гилкс поддерживает Марию в Мадриде

В Мадриде Шарапову поддерживает и её бойфренд Александр Гилкс. Интересно, что ни Мария, ни Александр публично не говорят о своих отношениях, при этом в Сети достаточно их общих снимков, да и в «Инстаграмах» они появляются в одних и тех же местах. Например, в аккаунте Гилкса появилась фотография около той же книжной лавки, которую пару дней назад посещала Мария. Оба рассматривали один и тот же большой красный альбом. Его название с испанского переводится как «Рисунок», а мелкими буквами написано: «От Альтамира до Пикассо». Альтамира — это пещера с наскальными рисунками времён палеолита, которая находится в Испании. Логично предположить, что они фотографируют друг друга. Но в боксе своей возлюбленной на стадионе мы Александра ещё не видели.

Увидим ли мы его в понедельник? В этот день Шарапова сыграет с ещё одной румынкой, тоже вполне проходимой, — Ириной-Камелией Бегу. Девушки встречались трижды, Мария выиграла все шесть сетов, поэтому можно говорить о том, что ей досталась удобная соперница. Россиянка побеждала Бегу в том числе и в Мадриде. Но сама Шарапова не ждёт лёгкой прогулки. «У неё хорошая подача, ей нравятся высокие мячи, а тут как раз высокие отскоки, поэтому я должна очень внимательно отнестись к этой встрече», — заявила Мария.

Мнение читателей: «Маша вернётся по-настоящему

bbn

Столько радости, как будто у Серены выиграла! Первый раз вообще соперницу слышу и вижу.



birusa54

Вот теперь похоже на прежнюю Машу! Молодец! И характер проявила, и игру достойную показала.



mmmisha

Маша вернётся по-настоящему!



Is-al

Игра понравилась. Ещё хорошо то, что Мария спокойна и уверенна.



Serg20111

Ну и молодец Маша. Бузернеску сейчас на ходу. Если Шарапова хочет ещё чего-то добиться в теннисе, пора добавлять.