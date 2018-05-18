Шарапову посеят. Впервые за два года Мария попала в число сеяных на «Шлеме»

Крупный турнир в Риме добрался до решающих стадий. В четверг, 17 мая, определились все четвертьфиналисты у мужчин и у женщин. В одиночных сетках оставались две представительницы России: Дарья Касаткина и Мария Шарапова. Дарья не смогла справиться с Элиной Свитолиной, а Шарапова попала в восьмёрку сильнейших.

Седьмой четвертьфинал Шараповой в Риме

Рим — один из самых успешных турниров в карьере Марии. Она трижды побеждала здесь, а шесть раз доходила как минимум до четвертьфинала. На пути к седьмому четвертьфиналу стояла Дарья Гаврилова, которая накануне провела более трёх часов в матче с Гарбинье Мугурусой.

Испанка вела 4:0 в третьем сете и имела два матчбола, но Гаврилова всё же выиграла 5:7, 6:2, 7:6. Проблема в том, что матч завершился в два часа ночи по местному времени, так что у Дарьи было всего порядка 15 часов на восстановление. Этого времени Гавриловой не хватило. Мария полностью превзошла соперницу в активности и действовала первым номером, а Дарья явно была недовольна собой и часто кидала ракетки. Шарапова же добилась победы со счётом 6:3, 6:4.

Посев на «Ролан Гаррос»

16 мая 2017 года президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли объявил о том, что Мария Шарапова не получит «уайлд кард» на «Ролан Гаррос» ни в квалификацию, ни в основную сетку. 17 мая 2018 года Мария Шарапова обеспечила себе место в посеве на «Ролан Гаррос». Благодаря победе над Гавриловой россиянка будет как минимум 31-й сеяной в Париже. В последний раз Шарапова попадала в число 32 лучших на турнире «Большого шлема» на Australian Open 2016.

Принципиальное противостояние с Остапенко

В четвертьфинале Мария встретится с Еленой Остапенко, которая одержала волевую победу над Йоханной Контой — 2:6, 6:3, 6:4. Около года назад, после завоевания титула на «Ролан Гаррос», Остапенко очень уважительно отзывалась о Шараповой и говорила, что Мария своей успешной карьерой заслужила право на получение «уайлд кард» на самые крупные соревнования. Тем не менее, около пяти лет назад, ещё задолго до истории с мельдонием, Елена недолюбливала россиянку. «Мне не нравится Шарапова. Ни то, как она выглядит, ни её игра». Удивительно, но теннисистки пока ни разу не встречались. Первый очный матч пройдёт в пятницу, 18 мая, и начнётся примерно в 15:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию.

Макарова и Веснина разделились

А на «Ролан Гаррос» Остапенко будет выступать в паре с Еленой Весниной. «Я была немного удивлена, когда Лена попросила меня сыграть вместе с ней в парном разряде», — заявила латвийка. Таким образом, лучшая российская пара и одна из лучших в мире — Веснина / Екатерина Макарова — не будет представлена в Париже. Екатерина по пока неподтверждённой информации объединится в дуэт с Анной Калинской. О причинах, почему Веснина и Макарова решили не играть вместе на Открытом чемпионате Франции, не сообщается.

Касаткина испекла «баранку», но проиграла

Дарью Касаткину по праву называют «убийцей фаворитов». В этом сезоне она одержала уже шесть побед над игроками топ-10, но пополнить коллекцию 17 мая не удалось. Элина Свитолина является для Дарьи неудобной соперницей — украинка выиграла все три очные встречи. Правда, дебют четвёртой остался за Касаткиной: Свитолина совсем не вошла в игру, и Касаткина за 22 минуты оставила первый сет за собой. Дарья имела шансы и во второй, и в третьей партии, но в обоих случаях Свитолина прибавляла в концовках — 0:6, 6:3, 6:2 в пользу украинки.

Пеннетта помогает Фоньини побеждать

Карьера Фабио Фоньини длится с 2005 года. За это время он всего трижды доходил до четвертьфиналов на соревнованиях «Мастерс-1000». На родных римских кортах его лучшим результатом был третий круг, но в этом году Фабио сделал шаг вперёд. Фоньини, которого на трибунах поддерживает его супруга Флавия Пеннетта, обыграл Петера Гоёвчика (6:4, 6:4) и стал участником четвертьфинальной стадии. Следующий соперник куда более опасный — Рафаэль Надаль.

«Я лучше вас разбираюсь в теннисе»

Необычный момент произошёл в матче Конты и Остапенко. Британка намеревалась вызвать тренера на смене сторон, но судья сделать этого не позволил. Почему? Потому что наставник британки Майкл Джойс сигнализировал своей подопечной о том, чтобы она взяла тренерский тайм-аут, а это по правилам запрещено. «Действительно есть такое правило? Только игрок может вызывать тренера?», — спросила Йоханна. «Да», — ответила арбитр Марьяна Вельович.

Конта, отмечающая 17 мая день рождения, в другом игровом эпизоде позволили себе такие слова по отношению к арбитру: «Мне кажется, я лучше вас разбираюсь в теннисе».

Шаповалов Надалю не помеха

Рафаэль Надаль уверенно вышел в четвертьфинал благодаря победе над Денисом Шаповаловым — 6:4, 6:1. Надалю надо завоевать титул в столице Италии, чтобы вернуть себе первую строчку. Перед стартом турнира в Риме испанец и Мария Шарапова провели небольшую совместную тренировку, и оба из них добрались уже до восьмёрки сильнейших. Мария призналась, что очень нервничала, когда вышла на один корт с Королём грунта, но переживать было незачем: Шарапова справлялась со всеми ударами испанца.

Дель Потро может пропустить «Ролан Гаррос»

Хуан-Мартин дель Потро является одним из самых травматичных игроков. К сожалению, очередное повреждение он получил Риме. Аргентинец снялся с матча против Давида Гоффена при счёте 2:6, 5:4 из-за травмы паха. Уже в 13-й раз в карьере Хуан-Мартин вынужден отказываться от продолжения встречи. Сообщается, что высока вероятность того, что аргентинец не выступит на «Ролан Гаррос», где ему надо защищать 90 очков за третий круг в прошлом году (дель Потро уступил на этой стадии Энди Маррею).

Халеп хочет остаться на вершине

Ещё один матч в программе четверга вообще не начался. Мэдисон Кис пришлось сняться с обоих разрядов из-за травмы ребра. В одиночном разряде американка должна была играть с Симоной Халеп. Если румынка не проиграет раньше, чем Каролина Возняцки, то останется на первом месте в мировом рейтинге. В 1/4 Симоне будет противостоять Каролин Гарсия, которая впервые в карьере дошла до этой стадии на турнире в Риме.

«Я многим не нравлюсь»

Чемпион турниров в Мюнхене и Мадриде, Александр Зверев, продлил свою победную серию. Теперь она достигла 11 матчей. В четверг немец обыграл Кайла Эдмунда (7:5, 7:6 (13:11)), а в следующем раунде встретится с Давидом Гоффеном. «Я многим не нравлюсь, но победы помогают обретать уверенность. Люди не знают меня так хорошо, как Надаля или Федерера. Самое главное, что меня любят моя семья и моя собака».